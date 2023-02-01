Прем'єр Ізраїлю заявив про готовність стати посередником у переговорах між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо йому знову запропонують обидві країни та США.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю", - сказав Нетаньягу, додавши, що це має бути "слушний час і правильні обставини".

Беньямін Нетаньягу також сказав, що його попросили стати посередником невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, але він відмовився, оскільки на той час був лідером опозиції Ізраїлю, а не прем’єр-міністром, не вдаючись у деталі, він сказав, що запит був "неофіційним".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Він зауважив, що хоча Москва говорить про начебто можливість переговорів з Києвом, у Кремлі відверто брешуть, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами.

Під час саміту G20 Зеленський назвав умови миру з Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та сплатити за завдану шкоду. Втім, у Москві їх заперечують і висувають свої абсурдні умови.

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