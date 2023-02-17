Прем’єр-міністр Нідерландів повідомив, коли до України прибудуть перші танки Leopard 1

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте Нідерландів пообіцяв, що перші танки Leopard 1 прибудуть до України "якнайшвидше" — одразу після того, як вони будуть відремонтовані та доведені до стану бойової готовності.

Про це він повідомив у п’ятницю, 17 лютого, на спільному брифінгу з президентом Зеленським у Києві.

"Як тільки перша партія буде боєздатною, вона буде доставлена ​​в Україну. Ми хочемо зробити це якнайшвидше. Не можу вам назвати дати. Ми знаємо принцип: краще сьогодні, ніж завтра. Але треба, щоб усе було справне", - сказав Рютте.

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Він додав, що його країна спільно з Німеччиною і Данією передасть в розпорядження ЗСУ 100 бойових машин. Окрім того, Рютте нагадав про домовленість з Німеччиною і США про постачання в Україну ЗРК Patriot.

Очільник уряду Нідерландів підкреслив, що союзники України зроблять все для того, щоб Україна перемогла у війні, яку розв’язав проти неї Кремль.

"Треба робити все, що зможемо, щоб Україна могла боронитися від жахливого насильства з боку Росії. Ви маєте перемогти", - заявив нідерландський прем’єр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

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