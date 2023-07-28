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Прем'єр-міністр Угорщини Орбан зробив цинічну заяву щодо війни в Україні: "Захід воює до останнього українського солдата"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Прем'єр-міністр Угорщини Орбан зробив цинічну заяву щодо війни в Україні: "Захід воює до останнього українського солдата"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Орбан вже не перший місяць підіграє Путіну та просуває в суспільстві його тези.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове повторив брехливі наративи російського диктатора Володимира Путіна. Він каже, що Захід нібито “воюватиме до останнього українського солдата”.

Про це Орбан сказав в ефірі державного Kossuth Rádio.

За словами Орбана, припинити війну можна виключно “перемовинами”.

"Завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому ми повинні говорити про мир. Якщо голос миру не буде достатньо сильним, суспільство буде сприймати війну як вирішення проблеми. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів", – сказав він.

Прем’єр-міністр також повторив свої попередні висловлювання про те, що “Україна вже давно практично втратила свій суверенітет” та що у Києва “закінчилися засоби” для ведення війни. Орбан вважає, що з початком війни країнам Заходу потрібно було “локалізувати війну, як це зробила Ангела Меркель”.

"Це те, що треба було зробити зараз. Це те, що ми пропонували. Захід зараз цього не робить. Він посилає гроші, зброю. Звичайно, українці воюють. Захід воює до останнього українського солдата", – заявив Орбан.

Нагадаємо, що Росія оголосила в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна.

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