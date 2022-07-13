Прем'єр-міністр України відвідав Чернігівську область (фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль побував у Чернігівській області та зауважив, що містечка і села, які постраждали від російських військових, потроху повертаються до звичного життя.

Про це прем'єр розповів у Telegram.

"Чернігівщина одна з перших зіткнулася з російськими варварами. Сотні тисяч людей були вимушені тижнями ховатися в укриттях під обстрілами. Сьогодні відвідали одну з таких шкіл у с. Ягідне Чернігівської області. Упродовж місяця окупанти тримали в заручниках у підвалі закладу понад три сотні мешканців. Фактично все населення цього населеного пункту. 50 дітей і навіть немовлят. Внаслідок жорстокості загарбників 10 людей померло від задухи, 7 були вбиті й 1 зник безвісти", - зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз містечка й села області потроху повертаються до звичного життя. Підрозділи "Добробату" займаються відновленням житлових будинків. Усі пошкодження фіксуються та вносяться до реєстру.

"Уряд уже виділив Чернігівщині 400 млн на першочергові заходи. З них 150 млн – для відновлення повноцінної роботи Чернігівводоканалу. Наразі важливо відновити тепло- й водопостачання в населених пунктах, аби забезпечити там нормальну життєдіяльність. Все відновимо та відбудуємо краще, ніж було", - резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстріли Чернігівщини, 12 липня вони обстріляли чотири села області.

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