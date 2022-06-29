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Прем’єр Нідерландів на саміті НАТО заявив, що Італія теж може надати Україні важке озброєння

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Прем’єр Нідерландів на саміті НАТО заявив, що Італія теж може надати Україні важке озброєння

Скриншот з відео

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Італія теж планує надати Україні важке озброєння.

Йдеться про зброю схожу на Panzerhaubitze 2000, яку Україні надають Німеччина та Нідерланди. 

Про це Рютте сказав у коментарі кореспонденту Politico в кулуарах саміту НАТО. 

Прем’єр Нідерландів заявив, що в його держави немає багато важкого озброєння, яке можна передати Україні, проте додав, що Італія теж вирішила долучитись та надати зброю. 

Він не сказав про що йдеться, лише розповів, що озброєння буде схожим на гаубиці Panzerhaubitze 2000, яку Україні передають Німеччина та Нідерланди. 

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000.

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