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Прем'єр Нідерландів зробив заяву про передавання ЗСУ перших літаків F-16

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Олена КапнікОлена Капнік
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Прем'єр Нідерландів зробив заяву про передавання ЗСУ перших літаків F-16

Винищувач F-16. / Фото: Associated Press

Втім, до передавання мають бути виконані деякі вимоги.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про початок підготовку до передавання Україні перших вісімнадцяти винищувачів F-16.

Про це прем’єр Нідерландів Марк Рютте написав у соцмережі "X".

За словами політика, під час розмови телефоном він поінформував про це рішення президента України Володимира Зеленського.  

"Надання F-16 - один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов’язання надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на тривалу російську агресію", – повідомив Рютте.

З його слів, окрім дозволу на експорт, до моменту передавання мають бути виконані кілька критеріїв. Зокрема, йдеться про готовність фахівців та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров зробив заяву про отримання винищувачів F-16. За його словами, Україна вже у короткостроковій перспективі отримає західні багатоцільові літаки.

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Дата публікації
Перегляди
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