Прем'єр Швеції попередив про затяжну війну і перелічив складники для перемоги України

Повномасштабне вторгнення Росії до України може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці Києва.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у промові на щорічній національній конференції Folk och Försvar.

Прем'єр Швеції зауважив, що війна в Україні ведеться на двох фронтах – українська оборонна війна проти російської агресії та окупації, а також російська війна на виснаження проти волі України до самозахисту, і не в останню чергу проти єдності Заходу.

"Все вказує на те, що ми маємо бути готовими до затяжної війни. Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, як і очевидна боротьба України за свою свободу. Однак саме на боці України закон", - висловився голова уряду Швеції.

Він наголосив на необхідності подальшої широкої підтримки України та тиску на РФ. За його словами, це головний внесок у мир

"Говорять, що Путін (диктатор РФ Володимир Путін – ред.) живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок Швеції та союзників у мир.

"Говорять, що Путін живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок у мир - продемонструвати своїми діями, що час, навпаки, на боці України. Швеція та наші союзники мають продовжувати надавати широку фінансову та військову підтримку Україні, продовжувати посилювати тиск на РФ", - сказав Крістерссон.

Він також розповів, що під час недавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на тому, що для Швеції, яка почала головування у Раді ЄС, "жодне інше завдання не є важливішим, ніж збереження єдності, збільшення підтримки України та посилення тиску на Росію".

"Я також підтвердив, що за останнім шведським пакетом військової допомоги, який був більшим, ніж попередні вісім разом узяті, найближчим часом надійдуть інші, ще потужніші пакети", - додав Крістерссон.

Як повідомлялося, Швеція виділить Україні додаткові 55 мільйонів євро на відновлення.

У листопаді парламент Швеції дозволив уряду передати Україні оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 287 мільйонів доларів. До пакету допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

Раніше оглядач Bloomberg Андреас Клют писав, що для перемоги Україні треба більше зброї. За його словами, зараз Захід надає Україні військову допомогу з обережністю і більше для оборони, щоб диктатор Путін і російська громадськість не могли розглядати постачання оборонної зброї як перетин "червоної лінії" Кремля.

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