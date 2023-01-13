Премʼєри Канади та Японії домовились сприяти підтримці України у протистоянні з російською агресією

Канада та Японія домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів.

Про це повідомили в офісі глави канадського уряду за підсумками зустрічі між прем’єр-міністрами Японії та Канади Фуміо Кішідою та Джастіном Трюдо, повідомляє Укрінформ.

Лідери країн обговорили пріоритети під час роботи у G7 та важливість подальшої координації у межах обʼєднання для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів.

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"Вони підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської невиправданої та незаконної агресії проти України й захисту суверенітету та територіальної цілісності України”, - розповіли у Трюдо.

Також премʼєри висловили занепокоєння через широкий глобальний вплив російської військової агресії проти України, особливо для глобального Півдня через зростання цін на продовольство та інші товари.

"Вони пообіцяли спільно працювати, в тому числі разом із партнерами по G7, над знаходженням шляхів пом’якшення цього впливу, особливо на найбільш уразливих людей”, - зауважили в офісі прем’єр-міністра Канади.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країни Заходу повинні збільшити постачання зброї для України в умовах того, що Росія намагається перехопити ініціативу на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили, що вони готові й надалі відстоювати спільні цінності країн та продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.

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