Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на зустріч із українським керівництвом

Вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії сьогодні, 15 березня, відвідають Київ і зустрінуться із прем'єром України Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляється на сайті польського уряду.
За наявною інформацією, до делегації увійдуть голова польського уряду Матеуш Моравецкий, віцепрем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.
"Голова Ради міністрів Матеуш Моравецький та віцепрем'єр Ради міністрів, голова Комітету з національної безпеки та справ оборони Ярослав Качинський разом із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть сьогодні до Києва як представники Європейської ради на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Путін, який розпочав війну в Україні, політично уже програв її, а у військовому плані він її не виграє.
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