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Прем'єрка Данії заявила, що партнери України обговорюють постачання західних винищувачів для ЗСУ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Прем'єрка Данії заявила, що партнери України обговорюють постачання західних винищувачів для ЗСУ

Фото: Associated Press

Голова уряду Данії заявила, що винищувачі це "велике бажання України".

Західні партнери України обговорюють можливість постачання Україні винищувачів західного зразка для захисту від російської агресії.

Про це заявила прем'єрка Даніх Метте Фредеріксен в ефірі данського каналу TV2.

Вона зазначила, шо західні винищувачі це "велике бажання України", та сказала, що "це те, що ми обговорюємо у групі союзних країн".

"Ми із самого початку говорили, що постійно думаємо, яку допомогу правильніше надати Україні, і кожен може бачити, як зараз усе покроково просувається. Ми розглядаємо кілька різних елементів і ведемо дуже тісний діалог із нашими союзниками з цього приводу", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві заявив, що вже найближчими днями Україна отримає перші польські літаки МіГ-29.

Крім того, ми раніше інформували, що Словаччина заявила про намір передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею.

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Дата публікації
Перегляди
697
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