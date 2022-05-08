"Препод на війні, незручно не ходити": прославлений професор, який читає лекції із фронту, радіє явці студентів

Лекції під звуки вибухів - фото професора у військовому однострої, що проводить пари просто із окопу на передовій, облетіло увесь світ.

Професор Ужгородського національного університету Федір Шандор викладає на факультетах туризму і суспільних наук. 24 лютого, одразу після пар, він записався до лав оборонців. І за весь цей час жодної лекції не пропустив, йдеться в ТСН.

Восьма ранку, а студенти ужгородського університету вже на парі. Проспати не дозволяє совість, бо ж викладач вмикається прямо з фронту.

Професор Федір Шандор записався до тероборони у перший день повномасштабного вторгнення, проте відтоді жодної лекції не пропустив. Його слова, часом, приглушують вибухи, а про забинтовану руку - віджартовується. «Професор не вміє копати лопатою, але тепер уже вміє…», - сміється чоловік.

«Є якесь таке… в душі, що людина там на війні і це страшно, але він такий позитивний, на нього дивишся і стає легше», - ледь не в сльозах каже студентка Тімея Солончак.

В одній руці смартфон, в іншій автомат - професор на передовій. Каже , не хотів, щоб студенти посеред семестру переривали курси, адже заміни у виші йому немає. «Я викладаю спецдисципліни. Дуже вузько направлені: девіантна поведінка, масова поведінка, маніпулятивна поведінка для психологів. І загальні дисципліни можна замінити, а спеціалізовані важко», - каже професор ужгородського університету Федір Шандор.

Командири пішли на зустріч - тепер з четвертої до восьмої ранку він на бойовому чергуванні. А з восьмої до десятої двічі на тиждень читає лекції. Втоми, запевняє, не відчуває, та й студентам такі заняття на користь. «Стали більше ходити на пари. Я так розумію, що це із того варіанту… на сленговій мові «препод на війні та не зручно не ходити», - сміється професор.

У тому, що він вчинить саме так, колеги навіть не сумнівалися. Мовляв, завжди намагався всюди встигати, а його майже 30-річний досвід - незамінний. «Саме він у 2006 році створив спеціальність в УжНУ - туризмознавство, у 2014 він був ініціатором створення факультету туризму та міжнародних комунікацій. І для нас дуже важливо, що він не полишає викладацьку роботу», - каже декан факультету туризму та міжнародних комунікацій Наталія Гапчак.

Саме він минулого літа у спецпроекті ТСН до 30 річчя Незалежності України проводив екскурсію Наталії Мосейчук в Ужгороді. Адже він - один із кращих краєзнавців Закакарпаття. За його підручниками вчаться не лише українські студенти, а й угорські та швейцарські. Саме неуцтво і зазомбованість цілої нації він називає однією з причин вторгнення росіян. «Ті гоміноїди, бо важко їх назвати гомосапієнс… ці примати вони наче якісь інопланетяни, інша цивілізація вторглася, бо ми для них простір. Це вбивство без ідеї, просто, бо вбивство. Ідейність, ідеологія повністю відсутня», - каже чоловік.

Тож, каже не лише боронитиме свою країну до перемоги, а й робитиме все, аби наступне покоління українців росло освіченим і вільним.

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