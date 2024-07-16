Пресофіцер штурмовиків відповів, чи є в окупантів проблеми з військовою технікою

Новітніх зразків техніки стало менше, проте ворог все ще використовує техніку старого зразка.
Російські окупанти зазнають колосальних людських втрат на фронті, проте різної військової техніки в них достатньо, адже на зміну новим знищеним зразкам надходить зброя 1960-70-х років.
Про це "24 Каналу" розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
Він додав, що суттєвої проблеми з військовою технікою в окупантів немає. Вони бережуть її більше за свій особовий склад.
Бородін повідомив, що окупанти використовують різну військову техніку, але і змушені більше розконсервовувати техніку старого зразка. Це може бути зброя 1970-1980-х років чи навіть старіша. Але вона також є небезпечною.
"На заміну знищеним більш новітнім зразкам приходить стара зброя. Хоча то й ж танк 1960-х чи 1970-х років – це таки танк. Його треба знищувати. Він теж може змінити ситуацію на полі бою. Загалом кількість у них не страждає, а падає якість сучасних новітніх модернізацій", – зауважив військовий.
Нагадаємо, 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін підтвердив, що російські окупанти мають величезні втрати, зкрема, на Харківському напрямку.
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