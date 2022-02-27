Прессекретр Зеленського підтвердив позицію України, що вона не братиме участь у перемовинах в Гомелі

Прессекретр Зеленського підтвердив позицію України, що вона не братиме участь у перемовинах в Гомелі

Україна готова до перемовин, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови.

Заяви російської влади та рішення демонстративно їхати до Гомеля на перемовини є інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну.

Про це прессекретар українського президента Сергій Нікіфоров написав у своєму Facebook.

"Шановні колеги, ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за “русским военным кораблем”. Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", - написав Нікіфоров.

Він зазначив, що це неправда і Україна готова до перемовин, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення. "Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало", - додав прессекретар.

"Позиція України залишається незмінною. Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами", - підсумував Нікіфоров.

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