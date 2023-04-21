Президент Бразилії більше не буде критикувати підтримку України, щоб не сваритися з Заходом - Reuters

У Бразилії вважають, що такий коментар президента дійсно спричинив "непотрібний галас".

Бразильский президент Луїс Інасіу Лула да Сілва більше не буде критикувати допомогу Україні, щоб не псувати відносини з країнами Заходу та не виглядати прихильником Росії.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела у країні.

Зазначимо, що тиждень тому президент Бразилії закликав припинити підтримувати Україну у її захисті від російської агресії, бо це "затягує війну". В свою чергу у Білому домі заявили, що таким чином Лулу да Сілва повторює російську та китайську пропаганду.

Бразильскі джерела у коментарі виданню заявили, що такий коментар президента дійсно спричинив "непотрібний галас", а також підірвав нейтралітет і авторитет країни на міжнародному рівні. Також це підриває бажання Бразилії виступити посередником на переговорах між Україною та РФ.

Під час свого візиту до Іспанії та Португалії, Лулу да Сілва планує змінити свою риторику, щоб його не сприймали прихильником Росії.

Джерела Reuters у Європі заявили, що чиновники у Португалії та Іспанії планують переконати бразильского президента по іншому подивитись на російську агресію проти України та відломитись від критики підтримки Києва країнами Заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 квітня бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Росії анексованим Кримом для того, щоб покласти край війні.

Крім того, ми раніше інформували, що пізніше бразильський президент після критики Сполучених Штатів та його заяв про "заохочування війни" виступив із засудженням війни в Україні.

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