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Президент Чехії назвав причини, чому Україна цього року матиме лише одну спробу для контрнаступу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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183
Час на прочитання
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Президент Чехії назвав причини, чому Україна цього року матиме лише одну спробу для контрнаступу

Президенти Петр Павел і Володимир Зеленський

Чеський президент пояснив свою позицію.

Президент Чехії Петр Павел прокоментував свою заяву про те, в "України буде лише одна спроба для контрнаступу цього року". Він наголосив, що мав на увазі те, що підготування до подібних операцій займає багато часу та потребує ресурсів. 

Про це він сказав 6 липня на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським

"Дозвольте мені уточнити мої слова. Я сказав, що Україна буде мати в цьому році тільки одну можливість провести контрнаступ. Підготовка контрнаступу вимагає багато часу і джерел. Нереалістично очікувати, якщо буде неуспішний наступ, то можна відразу почати другий. Просто треба зробити висновок. Ми маємо зробити все для того, щоб цей контрнаступ був успішний", - сказав він. 

Нагадаємо, у березні Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Оскільки для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

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Дата публікації
Перегляди
183
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