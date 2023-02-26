Президент Чехії попередив про можливий "гірший сценарій" розвитку війни і порадив підготуватися

Президент Чехії Петер Павел допускає ймовірність того, що війна в Україні може і не закінчитися цього року, тому Європі важливо забезпечити Київ необхідною підтримкою у тривалій перспективі.

Про це президент Чехії та ексгенерал НАТО Петер Павел сказав в інтерв’ю Суспільному.

"Ми повинні сподіватися на краще. Але ще краще бути готовим до гірших сценаріїв. Це не означає, що ми повинні надавати їм більший пріоритет, але повинні визнати, що війна може не закінчитися цього року, перетворитися на заморожений конфлікт, на якийсь інший вид конфлікту на різних рівнях. Ми повинні бути до цього готові", - заявив чеський лідер.

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У зв'язку з цим він наголосив, що важливо забезпечити Україну всім необхідним, особливо військовою технікою, а також фінансовою допомогою, щоб продовжувати захист та перетворювати його на перемогу.

"Але ми також повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, і при цьому мати змогу пояснити це нашому населенню", - зауважив Петер Павел.

Президент Чехії пояснив, що Путін розраховував, що Україні забракне сил та рішучості воювати, а також не думав, що Захід буде таким єдиним у відповіді на агресію.

"Відсіч українських військових, опір населення, рівень керівництва президента Зеленського виявилися вражаючими. Ви заслужили велику повагу і ваша боротьба надихнула багатьох. Адже це знову показало нам необхідність жертвувати в ім'я чогось, у що ми віримо. І це змінило сприйняття в низці європейських країн, зокрема і в моїй", - підсумував він.

Нагадаємо, експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко теж прогнозує, що війна в Україні не закінчиться 2023 року, завершальну фазу бойових можна очікувати лише 2024 року.

Натомість у Білому домі заявляли, що переламний момент у війні України з Росією настане навесні 2023 року.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що від середини і до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої, які стануть переламним моментом у війні.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні і Україна вийде з неї переможцем. На його думку, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Один із найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції, запроваджені проти Росії.

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