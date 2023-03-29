"Другого і третього шансу не буде": президент Чехії зробив гучну заяву щодо перемоги України

Він наголосив, що Росія буде атакувати інші країни, якщо переможе Україну.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники повинні зробити все можливе, щоб Україна здобула перемогу у війні з російськими загарбниками у 2023 році, ба він не бачить "можливостей для другого чи третього шансу".

В своєму інтерв'ю в ефірі ВВС HardTalk він наголосив, що Росія буде атакувати інші країни, якщо переможе Україну.

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Павел заявив, що у наступні роки перемогти російських окупантів буде набагато важче, оскільки "підтримка України природно зів'яне".

Ведучий перебив президента Чехії та зауважив, що він каже "екстраординарні речі", почувши які кремлівський диктатор Володимир Путін, зрадіє.

В свою чергу Петр Павел заявив, що він просто намагається "обʼєктивно дивитись на ситуацію" і додав, що підтримка Україні вже зараз повільно знижується, зокрема у його країні.

Він додав, що якщо союзники припинять підтримувати Україну, тоді Росія переможе у цій війні і сприйматиме це як правильний підхід до своєї зовнішньої політики.

Нагадаємо, раніше співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник заявив, що один зі сценаріїв українського контрнаступу, який скоро розпочнеться, — налякати ворога так, щоб увесь їхній фронт посипався, як це було під час звільнення Харківщини та Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що видання The Week проаналізувало, що потрібно Україні для успішного повернення свої земель.

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