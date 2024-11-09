Президент Чехії пояснив, як Трамп збирається закінчити війну в Україні

Дональд Трамп може спробувати завершити війну в Україні та домовитися з Володимиром Путіним. Однак, така угода може не відповідати інтересам України чи Європи.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Aktuality.sk.

З його слів, ситуація в Україні наразі змінюється на користь Росії, і мотивувати обидві сторони до мирних переговорів важко.

"Тож те, що ми бачили тоді, було своєрідною пасткою. Зараз ситуація складається трохи краще на користь Росії, ніж на користь України. І в цій ситуації важко мотивувати обидві сторони до переговорів", — сказав чеський президент.

З його слів, багато країн очікують на нову адміністрацію США, сподіваючись, що Трамп реалізує обіцяні зміни та завершить війну за 24 години. Павел не вважає це можливим, але вірить, що Трамп спробує укласти угоду з Путіним.

На думку чеського президента, така угода навряд чи буде в інтересах України чи Європи, оскільки, ймовірно, передбачатиме передавання частини окупованої української території Росії або відтермінування вступу України до НАТО щонайменше на 20 років.

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало "мирний план" Трампа, який він може запропонувати. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: