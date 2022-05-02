Президент Чехії висміяв Путіна за війну в Україні і зізнався, що недооцінював божевілля росіян

Президент Чехії висміяв Путіна за війну в Україні і зізнався, що недооцінював божевілля росіян

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Путін піддався ілюзіям про російську армію, вважаючи її "другою у світі", але насправді його напад на Україну "зруйнує Росію".

На думку чеського президента, путінські ілюзії про начебто могутність російської армії і самої Росії нині виглядають смішними.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN Prima News.

"Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія значно слабша, ніж думали всі експерти", – сказав Земан.

Він зізнався, що відчуває відповідальність за те, що раніше неправильно оцінював росіян. За словами Земана, дії Росії виявилися ірраціональними, непередбачуваними, більш агресивними, ніж він та інші політики вважали раніше.

"Мені байдуже, вірить хто мені чи ні. Але важливо, щоб людина вірила в себе, і лише ідіот не змінював свої погляди", – згадав він свою улюблену цитату Вінстона Черчілля.

Земан також висловив сумнів, що Росія припинить поставки газу, але все ж допустив таку можливість і виступив за повільну відмову від вугілля.

"Тому що я колись публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - вказав Земан.

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