Президент Чехії закликає надати Україні винищувачі, але "у довгостроковій перспективі"

За його словами, важливо підготувати фахівців.

Президент Чехії Петр Павел виступає за надання Україні західних винищувачів. Втім, через пів року або пізніше, коли будуть підготовлені фахівці.

Про це новообраний чеський лідер сказав виданню Die Zeit.

"У довгостроковій перспективі в Україну також мають бути поставлені винищувачі. Але це має статися лише через пів року чи пізніше", - наголосив Петр Павел.

За його словами, передавання літаків вимагає підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки.

Разом з тим Павел наголошує, що техніка важлива для того, щоб українські війська могли зупинити російський наступ.

Нагадаємо, 24 лютого президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні американських винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні".

Тим часом голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол вважає, що F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

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