Президент Чехії зробив важливу заяву про відправлення військ НАТО до України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що можливе відправлення військ країн НАТО до України не порушуватиме ніяких міжнародних правил.

Про це він повідомив у ефірі чеського телебачення, пише Euractiv.

Він наголосив, що має бути чітка різниця між розгортанням бойових військ в Україні та залученням їх до якихось допоміжних заходів, досвід яких уже має НАТО. Президент Чехії також нагадав, що після початку російської агресії 2014 року в Україні вже діяла навчальна місія НАТО.

"Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн і близько 1000 осіб. З точки зору міжнародного права та Статуту ООН, ніщо не завадить військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам, допомагати в роботі в Україні", – зазначив президент Чехії.

Коментарі Петра Павла про подальшу підтримку України з’явилися через кілька днів після його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, який нещодавно порушив тему відправки західних військ до України.

Чеський лідер заявив, що не став відмовлятися від дискусії щодо відправлення військ НАТО до України.

"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, аби навчати українських солдатів на території країн – членів НАТО та перекидати тисячі військовослужбовців, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато розумніше перевезти кілька десятків інструкторів на територію України та навчати там українських солдатів", — наголосив політик.

За словами Павла, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність законним шляхом, "тому що допомога в навчанні та обслуговуванні обладнання в суверенній країні не є бойовими".

"Навіть якщо на її території (України - ред.) буде навчальна місія, це не є порушенням жодного міжнародного правила. І від нас залежить, яку форму допомоги ми виберемо для надання Україні, доки ми будемо залишатися в цьому ліміті небойової участі", – сказав президент Чехії Петр Павел.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон назвав важливу умову відправлення військ до України.

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