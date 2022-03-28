"Президент дав директиви не торгувати людьми, територіями, суверенітетом" – Кулеба про наступні перемовини

Делегати України і Росії мають зустрітися в Туреччині.

Перенесення переговорів до Туреччини – досягнення місцевої дипломатії, але жодних домовленостей по жодному пункту немає, про які могло звучати від турецької сторони.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ТСН.

«Президент поставити чіткі директиви – не торгуємо людьми, територіями, суверенітетом», - зазначив Кулеба.

Міністр каже, що поки не приїдуть на місце зустрічі російська делегація і буде зрозуміли, з чим вони приїхали, не буде зрозуміли, що від перемовин чекати. «Якщо побачимо, що готові розмовляти, то будуть зрушення, а якщо буде повторення пропагандиських штамів, то роз’їдуться так само, які з’їхалися»,- додав міністр.

Він наголосив, що чимало світових лідерів ведуть перемови з Росією, щоб спонукати перейти на справді ґрунтовні і змістовні розмови із Україною.

На тлі інформацій про можливе отруєння делегатів перемовин, Кулеба порадив нічого не їсти, не пити і навіть не торкатись поверхонь.