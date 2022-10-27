Президент Ізраїлю пояснив, чому не може надати Україні системи ППО: "Є секрети, які ми не можемо передати"

Ізраїль не може передати Україні системи ППО, оскільки тоді вони можуть потрапити до рук російських окупантів і бути розсекреченими.

Ізраїль готовий надавати Україні нелетальну зброю. Натомість сучасні системи ППО вони передати не можуть.

Про це повідомив президент країни Іцхак Герцог, пише CNN.

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"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - наголосив Іцхак Герцог.

Також він додав, що Європа та США мають зброю, яку вони не готові надавати Україні. Наразі Ізраїль “аналізує ситуацію” щодо іранських безпілотників, якими РФ останнім часом атакує нашу державу.

Нагадаємо, що за добу окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області.

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