Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент Ізраїлю пояснив, чому не може надати Україні системи ППО: "Є секрети, які ми не можемо передати"

Дата публікації
Перегляди
2018
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Ізраїлю пояснив, чому не може надати Україні системи ППО: "Є секрети, які ми не можемо передати"

Ізраїль не може передати Україні системи ППО, оскільки тоді вони можуть потрапити до рук російських окупантів і бути розсекреченими. 

Ізраїль готовий надавати Україні нелетальну зброю. Натомість сучасні системи ППО вони передати не можуть.

Про це повідомив президент країни Іцхак Герцог, пише CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - наголосив Іцхак Герцог.

Також він додав, що Європа та США мають зброю, яку вони не готові надавати Україні. Наразі Ізраїль “аналізує ситуацію” щодо іранських безпілотників, якими РФ останнім часом атакує нашу державу.

Нагадаємо, що за добу окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області.

Читайте також:

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 26 жовтня 2022 року (повна версія жестовою мовою)

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 26 жовтня 2022 року (повна версія жестовою мовою)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація