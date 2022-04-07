Президент клубу УПЛ: виїхали з сім'єю з Ірпеня, як тільки війна почалася, але там лишилися наші охоронці, яких розстріляли

Будинок Надеїна був окупований російськими військовими.
Президент "Вереса" Іван Надєїн розповів, як його сім'ї вдалося врятуватися від російських окупантів.
"До нас війна зайшла прямо в будинок. Ми з сім'єю жили в Ірпені, будинок був окупований. Відчули весь цей жах, який там був.
Ми поїхали, як тільки війна почалася, але там лишилися наші охоронці, яких розстріляли", – цитує Надєїна Instagram Вереса.
Нагадаємо, що російські окупанти зруйнували паркан та пограбували тренувальну базу столичної "Оболоні" у Бучі.
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