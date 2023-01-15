Президент Литви заявив, що терористична Росія обов'язково понесе відповідальність за атаки на мирні міста

Науседа заявив, що Україна може й надалі розраховувати на всебічну підтримку зі сторони Литви
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія є терористичною державою і наголосив, що всі агресори понесуть відповідальність за атаки на житлові будинки та інші цивільні обʼєкти.
Про це він написав у себе в Twitter.
"Росія — терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання", - йдеться у публікації.
Президент Литви зазначив, що атака на житловий будинок у Дніпрі, а також інші масові вбивства і звірства окупантів "ніколи не будуть прощені та забуті".
Науседа виловив впевненість, що обовʼязково настане час відповідальності за всі злочини.
Він додав, що Україна може й надалі розраховувати на всебічну підтримку зі сторони Литви.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату за атаку на житловий будинок у Дніпрі.
Крім того, ми раніше інформували, що під час ракетного обстрілу по України російські військові вгатили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Внаслідок удару загинули мирні жителі.
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