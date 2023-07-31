Президент Мексики закликав припинити "ірраціональну" війну в Україні

В переговорах 5-6 серпня в Джидді візьмуть участь високопоставлені посадовці з 30 країн, крім Росії.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав припинити “ірраціональну” війну в Україні, запропонувавши майбутні мирні переговори на Близькому Сході включаючи представників як України, так і РФ

Про це пише видання UsNews.

Лопес Обрадор сказав, що Мексика братиме участь у переговорах у Саудівській Аравії, які, як повідомляється, заплановані на найближчі вихідні, лише якщо обидві сторони будуть присутні.

"Якщо буде згода і з боку України, і з боку Росії шукати рішення для досягнення миру, ми будемо брати участь", - сказав президент журналістам на пресконференції.

"Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже ірраціонально. Єдине, що від цього виграє, - це військова промисловість", - додав Лопес Обрадор, зазначивши, що конфлікт спричинив масові людські страждання.

Очікується, що в переговорах 5-6 серпня в Джидді візьмуть участь високопоставлені посадовці з 30 країн, повідомляє Wall Street Journal. Росію не запросили, повідомляє видання з посиланням на дипломатів, які брали участь у плануванні.

У понеділок Кремль заявив, що “слідкуватиме” за зустріччю, але наразі не бачить умов для мирних переговорів з Києвом.

Лопес Обрадор намагався зберегти нейтралітет Мексики у війні, хоча його уряд підтримав деякі важливі резолюції ООН, які критикують роль Росії в конфлікті. Мексика відмовилася постачати Україні зброю і не вводила санкцій проти Росії.

У квітні президент України Володимир Зеленський закликав мексиканських законодавців підтримати його мирний план, який передбачає виведення Росією своїх військ з території України.

Нагадаємо, що Путін готується до ще більшої та тривалішої війни в Україні.

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