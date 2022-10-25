Президент Німеччини ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині (фото, відео)

Сирена в Чернігівській області пролунала в момент, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до міста Корюківка на Чернігівщині ховався в бомбосховищі через повітряну тривогу в області.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Після прибуття президента Німеччини до Корюківки було оголошено повітряну тривогу, в цей час Штайнмаєр спілкувався з журналістами.

Як пише видання видання Spiegel, німецькому президентові довелося "вести спонтанну розмову" з населенням у бомбосховищі.

Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO — Vassili Golod (@VassiliGolod) October 25, 2022

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше від початку повномасштабної війни прибув до України з одноденним візитом.

Допомога Німеччини Україні

Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив Володимира Зеленського у повній підтримці України Німеччиною.

Німецький президент наголосив, що війна Росії проти України безпосередньо стосується Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Німеччини заявив, що Україна очікує, що Німеччина збільшить постачання важкого озброєння.

12 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM.

Пізніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат позитивно оцінив роботу німецької ППО.

Згодом стало відомо, що Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що Німеччина надасть Україні 20 млн євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури.

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