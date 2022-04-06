Президент ПАРЄ вперше прибув до України, щоб обговорити наслідки агресії Росії

Президент ПАРЄ вперше прибув до України, щоб обговорити наслідки агресії Росії

Зустріч пройшла у Львові.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вперше прибув до України, щоб обговорити наслідки агресії Росії та найкращі способи підтримки нашої країни.

Про це 6 квітня повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Запропонував ПАРЄ організувати місію зі встановлення та збору фактів злочинів Росії в Україні для міжнародних судів. Сподіваюсь на допомогу в притягненні агресора до відповідальності", - написав він.

Також Стефанчук розраховує на здійснення на постійній основі оцінювання ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, додав він.

Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що зв’язані та розстріляні тіла на українських вулицях Бучі "недалекі від геноциду". Вбивства під Києвом викликали глобальний резонанс, міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.

Фото: Руслан Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук

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