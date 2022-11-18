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Президент повідомив, де склалася найважча ситуація із енергопостачанням

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Президент повідомив, де склалася найважча ситуація із енергопостачанням

Фото: Associated Press

За словами Зеленського, важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і Києві.

Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень уже значно менше.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні  до українців. 

"Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві", - розповів він.

Президент зазначив, що важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці.

"Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина...", - уточнив він.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив українців, що треба готуватися до найгіршого ­і до того, що відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими.

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, заявив напередодні єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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Перегляди
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