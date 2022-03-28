Президент присвоїв "Героя України" 15 мужнім воїнам ЗСУ: трьом із них посмертно.

Також президент підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям ЗСУ. Трьом з них — посмертно.
Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.
Також президент підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та пʼятьох військовослужбовців Управління державної охорони (УДО).
"Підписувати такі укази — для мене, скажу чесно, велика честь для мене. Вічна памʼять всім нашим героям. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну. Заради нас з вами", — підсумував Зеленський
Раніше Володимир Зеленський назвав три головні цілі України у війні з Росією.
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