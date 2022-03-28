Президент присвоїв "Героя України" 15 мужнім воїнам ЗСУ: трьом із них посмертно.

Також президент підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям ЗСУ. Трьом з них — посмертно.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

Також президент підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та пʼятьох військовослужбовців Управління державної охорони (УДО).

"Підписувати такі укази — для мене, скажу чесно, велика честь для мене. Вічна памʼять всім нашим героям. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну. Заради нас з вами", — підсумував Зеленський