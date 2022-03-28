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Президент присвоїв "Героя України" 15 мужнім воїнам ЗСУ: трьом із них посмертно.

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Президент присвоїв "Героя України" 15 мужнім воїнам ЗСУ: трьом із них посмертно.

Міністерство оборони України

Також президент підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям ЗСУ. Трьом з них — посмертно.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні. 

Також президент підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та пʼятьох військовослужбовців Управління державної охорони (УДО).

"Підписувати такі укази — для мене, скажу чесно, велика честь для мене. Вічна памʼять всім нашим героям. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну. Заради нас з вами", — підсумував Зеленський

Раніше Володимир Зеленський назвав три головні цілі України у війні з Росією.

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