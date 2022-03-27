Президент розповів, чи було "остаточне вирішення проблеми Зеленського" однією з основних цілей нападу на Україну

Президент розповів, чи було "остаточне вирішення проблеми Зеленського" однією з основних цілей нападу на Україну

Президент наголосив, що, якщо говорити про політичне усунення, то це була група Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що спокійно ставиться до чуток щодо свого політичного усунення та припускає, що було кілька спроб різних людей.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Я чув багато різних думок щодо того, що моє усунення планується… Напевно, було кілька спроб різних людей. Я дуже спокійно до цього ставлюсь. Якісь групи людей вирушали, починаючи з політичних", - зазначив він.

Президент наголосив, що, якщо говорити про політичне усунення, то це була група Медведчука, кума чинного російського президента.

"Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було дуже багато пропаганди. Ослаблення місцевої влади. Це була одна з головних причин після моєї перемоги на президентських виборах та перемоги моєї партії, партії сьогодні — моно-більшості", - сказав Зеленський.

За його словами, загалом, вони розуміли, що російська влада втрачає досить міцний вплив на українську політику.

"Вплив був і досить потужний. Вони обрали іншу тактику – тактику перемоги у регіонах", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що крім політичного усунення ПВК "Вагнер" готувала замах проти президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Докази на ліквідацію вищого керівництва України мають спецслужби, а Міжнародний суд їх отримає.

Сам Зеленський Зеленський розповдав, що з початком війни усе його оточення та партнери радили йому залишити територію України.

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