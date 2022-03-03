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Президент США Джо Байден скликає кабінет міністрів, щоб обговорити ситуацію в Україні

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Президент США Джо Байден скликає кабінет міністрів, щоб обговорити ситуацію в Україні

Джо Байден скликає кабінет міністрів, щоб обговорити ситуацію в Україні / Associated Press

Зустріч відбудеться між президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Каміллою Харріс та головними помічниками в кабінеті міністрів о 21:00 за київським часом.

Як повідомляє CNN, в Білому домі також заявили про проведення безпечного відеодзвінка з лідерами Японії, Індії та Австралії для того, щоб "обговорити війну Росії проти України та її наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону". 

За представників Білого дому на засіданні кабінету міністрів 3 березня 2022 року президент Джо Байден повинен зробити короткі зауваження щодо подій, які відбуваються в Україні. Востаннє таке засідання було скликане в листопаді 2021 року і на ньому обговорювали інфраструктуру.

Останній тиждень Джо Байден зосереджено слідкує за вторгненням Росії до України, оскільки українські міста продовжують зазнавати нападів зі сторони окупантів.

Протягом цього часу США та союзники здійснили широкий спектр дій, спрямованих на покарання Москви за її вторгнення.

Наприклад, під час звернення до Конгресу Джо Байден наголосив про заборону російським літакам входити в повітряний простір США. Але Міністерство фінансів вже готує нові санкції проти Росії та її олігархів, які можуть бути запроваджені найближчими днями.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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