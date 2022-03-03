Президент США Джо Байден скликає кабінет міністрів, щоб обговорити ситуацію в Україні

Зустріч відбудеться між президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Каміллою Харріс та головними помічниками в кабінеті міністрів о 21:00 за київським часом.

Як повідомляє CNN, в Білому домі також заявили про проведення безпечного відеодзвінка з лідерами Японії, Індії та Австралії для того, щоб "обговорити війну Росії проти України та її наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону".

За представників Білого дому на засіданні кабінету міністрів 3 березня 2022 року президент Джо Байден повинен зробити короткі зауваження щодо подій, які відбуваються в Україні. Востаннє таке засідання було скликане в листопаді 2021 року і на ньому обговорювали інфраструктуру.

Останній тиждень Джо Байден зосереджено слідкує за вторгненням Росії до України, оскільки українські міста продовжують зазнавати нападів зі сторони окупантів.

Протягом цього часу США та союзники здійснили широкий спектр дій, спрямованих на покарання Москви за її вторгнення.

Наприклад, під час звернення до Конгресу Джо Байден наголосив про заборону російським літакам входити в повітряний простір США. Але Міністерство фінансів вже готує нові санкції проти Росії та її олігархів, які можуть бути запроваджені найближчими днями.