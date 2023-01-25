Президент США Джо Байден виступить із важливою заявою щодо України: що відомо

Президент США Джо Байден у середу, 25 січня, виступить із заявою про підтримку України у війні проти російських окупантів.

Про це пише CNN з посиланням на Білий дім.

Президент Байден має намір виступити 25 січня о 12:00 (19:00 за київським часом). Йтиметься про підтримку України у війні проти російських окупантів.

Видання стверджує, що ймовірно американський лідер оголосить про передавання Україні 30 танків Abrams.

Передавання Україні сучасних танків: що відомо

Німеччина 25 січня оголосила про передавання Україні танків Leopard. Також ця країна дозволить реекспорт свого озброєння іншим державам. Сумарно Україна розраховує на 300 танків від західних союзників, проте поки офіційно невідомо, скільки бронетехніки отримає наша держава.

Раніше в американських ЗМІ опублікували інформацію, що США також передадуть ЗСУ свої сучасні танки.

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