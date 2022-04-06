Президент WBC Ukraine: окупанти підірвали мою собаку гранатою для розваги і спостерігали, як вона вмирала

Президент WBC Ukraine: окупанти підірвали мою собаку гранатою для розваги і спостерігали, як вона вмирала

Ковальчук розповів про жахи, які відбувалися у Бучі.

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, чий будинок знаходиться в Бучі, розповів про звірства російських окупантів, учинених у цьому місті.

"Проїжджаючи вулицями Бучі, зараз можна побачити весь жах тих звірств, які робили орки. Тільки на вулиці, де я проживаю, жорстоко вбито 87 невинних мешканців разом із маленькими дітьми. Навколо багато трупів. Людей пов'язували та розстрілювали, після чого складали до купи, обливали бензином та спалювали тіла.

Коли Бучу звільнили від російських окупантів, моєму куму Роману, який упродовж усієї війни воює на передовій, вдалося дістатися до мого дому. Його теж не оминули російські окупанти. На вході стояли розтяжки із гранат. Будинок повністю обстріляний та пограбований. Окупанти вбили мого вірного друга, собаку, мою чемпіонку Ракату. Вони підірвали її гранатою для розваги і спостерігали, як вона вмирала. Ще одного пса, Атоса, вдалося врятувати. Він дивом вижив і зараз перебуває у дуже тяжкому стані під пильною увагою лікарів. Його контузило від вибуху гранати, а через уламки ранами вкрите все тіло. У такому стані він був кілька днів, поки військові не врятували його", — розповів Ковальчук у інтерв'ю "Чемпіону".

Нагадаємо, що володар "Золотого м'яча-1986", колишній нападник київського "Динамо" Ігор Бєланов став на захист України від російських окупантів.

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