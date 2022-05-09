Президент Європейської Ради відвідав Одесу 9 травня: фото

"Ви не самотні. ЄС підтримує вас", - наголосив Шарль Мішель.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Одесу 9 травня.

Про це він написав у Twitter.

"Я прийшов святкувати день Європи в Одесі, місті, де Пушкін сказав, що "можна відчути Європу". І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас", – написав він.

На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас, у понеділок, 9 травня, Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич відвідала Бородянку та Ірпінь на Київщині.

Як Київ зустрічає 9 травня

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