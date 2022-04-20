Президент Європейської ради звернувся до мешканців та українських військових Маріуполя та Донбасу

Президент Європейської ради звернувся до мешканців та українських військових Маріуполя та Донбасу

Президент Європейської ради Шарль Мішель звернувся до мирних мешканців та українських військових Маріуполя та Донбасу.

Він наголосив, що наша армія б’ється за незалежність України та європейські цінності.

Про це він розповів під час візиту до Києва.

“Хочу звернутися до цивільних людей та військових у Маріуполі та Донбасі. Знайте, що б'ються за європейську свободу та європейські цінності, за європейські демократичні засади. Ми зробимо все, що зможемо, щоб Україна перемогла. Вживемо всіх заходів. Ми з паном президентом (Зеленським, - ред.) обговорили деталі такої допомоги. Ми вирішили зробити трастовий фонд солідарності з Україною”, - наголосив Шарль Мішель.

Нагадаємо, що російські окупанти проводять штурм у районі порту Маріуполя та заводу "Азовсталь".

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