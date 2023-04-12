Президент Євроради відреагував на відео з жорстокою стратою українського військового

Шарль Мішель заявив, що винні неодмінно повинні понести покарання за жахливий злочин.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що докладе всіх зусиль, щоб покарати злочинців, які жорстоко стратили українського військового, відрізавши йому голову.

Про це він написав у себе в Twitter.

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Він зазначив, що був глибоко шокований появою відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовополоненому.

"Шокований жорстоким відео, що демонструє вбивство українського військовополоненого російським солдатом. Відповідальність і справедливість повинні переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить все можливе, щоб забезпечити це", – зазначив Мішель.

Крім того, він додав, що країни Європейського союзу будуть підтримувати Україну рівно стільки, скільки це буде потрібно.

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

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