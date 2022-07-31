Президент Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Вадатурського та його дружини

Президент України Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким у зв'язку із загибеллю генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини Раїси Михайлівни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави", - йдеться у дописі.

Також наголошується, що компанія "Нібулон", яка є ровесницею незалежної України, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні.

Також за вагомий особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу Олексієві Вадатурському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА підтвердив загибель Вадатурського і його дружини.

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