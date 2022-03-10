Президенти країн, які не розривають стосунки із Росією, намагаються завершити війну в Україні дипломатією

Туреччина і Ізраїль всіляко сприяють переговорам, які поки не приносять жодного результату.
Президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган заявив, що сподівається на тривале припинення вогню в Україні після завтрашньої зустрічі в Анталії. Крім Ердогана, який неодноразово пропонував Києву і Москві турецьке посередництво, зусилля на миротворчій ниві проявляє ще низка країн, зокрема Китай та Ізраїль.
Про це йдеться в ТСН.
«Як постійний член Радбезу Китай має зіграти роль», - впевнений Макрон.
Нарада на трьох: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін. Місяць тому він приймав Путіна в гостях. Пекін - останнє місто, в якому побував очільник Кремля перед тим, як влаштувати повномасштабну інтервенцію до України. Разом із Путіним Сі Цзіньпін тоді заявив усьому світу: дружба Москви і Пекіна тісна як ніколи, а демократія може бути різною і кожна країна має право сама вирішувати, що називати демократією - всередині.
«Як на мене президент Сі і китайский уряд зараз дещо спантеличені тим, що відбувається в Україні. Вочевидь вони не передбачали таких складнощів, з якими там зіткнулися росіяни, їх турбують репутаційні збитки, які можуть спіткати їх через близькі стосунки з Путіним», - каже голова ЦРУ Вільям Бернс.
Виглядає, наче Китай і досі стоїть на боці Путіна, який затримав наступ на Україну на час Олімпіади, аби не ображати Сі Цзіньпіна. Щоправда не утримався, і зіпсував паралімпійські ігри, так само як і вісім років тому зіпсував їх у власному Сочі. Але це радше у Путіна залишається все менше варіантів і треба лише сподіватися на хороші стосунки з Китаєм.
Тим часом Пекін збирається скуповувати акції російських компаній, що рухнули через санкції, аби ввійти в долю ключових напрямках російського бізнесу. Адже це в двадцятому сторіччі Радянський Союз змагався зі Штатами за роль наддержави. В двадцять першому - тягатися за сфери впливу з Вашингтоном прагне саме Пекін.
«Китай готовий грати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародною спільнотою, аби здійснити необхідне посередництво, коли в цьому виникне потреба», - заявила речниця МЗС Китаю Чжао Лічжань.
Ще один світовий лідер, що відмовляється запроваджувати санкції проти Кремля - це президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган. За час його правління у заходу неодноразово виникали питання щодо дотримання прав і свобод людини в Туреччині. Анкара - член НАТО, вона надзвичайно своєчасно постачила Україні безпілотники Байрактари, що допомагають зараз нищити ворожу техніку.
…Але залишатися без російських туристів і російських грошей Туреччина не збирається. Адже Ердоган не перший рік балансує між Заходом і Росією. Посередництво він запропонував Києву та Москві ще на початку осені і неодноразово повторював пропозицію. І от сьогодні вдень в курортній Анталії - зустріч трьох міністрів закордонних справ. Мевлют Чавушоглу зустріне нашого Дмитра Кулебу і російського Сергія Лаврова.
«Сподіваємось, ця зустріч стане поворотною точкою», - заявили в МЗС Туреччині.
«Подивимося, якщо він прилетить в Анталію, я теж полечу», - додав Дмитро Кулеба.
Не став запроваджувати санкції против Росії і Ізраїль, прем’єра Нафталі Беннета за це вже не раз критикували і всередині країни, і за кордоном. Ще 25 лютого Зеленський попросив саме його відкрити додатковий дипломатичний канал з Москвою. Відтоді Беннет неодноразово говорив і з ним, і з Путіним, а минулої суботи - навіть злітав до Москви, після чого - знову потягнулися телефонні розмови. Жодних притомних результатів, про які комусь було б відомо, вони поки що не принесли. Ізраїльські аналітики кажуть, що він робить ту ж саму помилку, яку раніше робив і французький президент Макрон - сподіваючись дипломатично переконати Путіна, людину, яка не відступиться від свого ніколи.
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