Президентка Словаччини російською мовою закликала військових РФ скласти зброю

Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала звернення російською до солдатів і командирів армії РФ.

Вона закликала російських військових припинити війну в Україні та скласти зброю.

Звернення Чапутова опублікувала у Twitter.

Вона назвала війну в Україні "небажаною" і розпочатою "без жодних підстав". Чапутова підкреслила, що росіянам ніхто не загрожував і не хотів заподіяти шкоди, "але шкоди завдаєте ви".

"Сьогодні ми плачемо над свідченнями жінок, які розповідають про жахіття, які ми донедавна не могли собі й уявити. Я бачу обличчя десятків жінок, дітей, мирних жителів, які переживають жахливий біль. Я бачу перед собою душі людей, назавжди поранені стражданнями", — зазначила президентка Словаччини, говорячи про звірства росіян у Бучі та інших українських містах.

Чапутова розкритикувала росіян, які виправдовують вторгнення в Україну словами про "визволення".

"Але від чого ви хотіли "звільнити" Тетяну з Ірпеня, вбиту разом із двома її дітьми російською гранатою? Коли вони просто бігли вулицею, яка мала бути частиною безпечного коридору. Або Аліну з Гостомелю, яку зґвалтував один із вас у машині? Вона навіть не закричала, бо поряд не було нікого, хто б міг їй допомогти... Вона думала тільки про одне: як вижити... Від чого ви "визволяли" стареньку Віру з маленького села, яке могло бути матір'ю солдата, що схопив її за горло так, що вона почала задихатися, а потім зґвалтував її", — говорить глава Словаччини.

Зузана Чапутова вважає, що російські військові втратили офіцерську честь та військову дисципліну.

"Російські солдати та командири і всі, кого це стосується: якщо ви ще відчуваєте в собі хоча б залишки людяності, оживіть її і покінчіть із цією жахливою війною. Адже з кожним днем ​​ви лише збільшуєте армію поранених душ і тіл жінок, дітей і невинних людей. Завдавати біль беззахисним — це прояв найбільшої слабкості", — підсумувала вона.

З його введенням #Ukraine, #Russia має brought suffering & pain as number of victims of sexual violence continues to row. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia's soldiers & їхніх superiors to put an end to їх violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022

Раніше словацький міністр порівняв Путіна з Гітлером та звинуватив його у брехні про знищену систему ППО.

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