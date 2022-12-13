Президентка Єврокомісії пообіцяла збільшити обсяги експорту електроенергії до України

Загалом від 24 лютого Україна отримала від ЄС та країн-членів понад 19 мільярдів євро допомоги.

Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту до України, а також Молдови й інших країн Європи, які страждають від агресії РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європейський Союз працює над тим, щоб збільшити обсяг електроенергії, яку ми можемо продавати в Україну, Молдову та решту країн Європи. Це дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що 40 великих генераторів, які надали 30 лікарням у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а ще раніше 800 генераторів були доставлені по всій країні.

Загалом, за її словами, ЄС та країни-члени від 24 лютого надали Україні понад 19 мільярдів євро допомоги. Наразі в ЄС вирішується питання про подовження фінансової підтримки у 2023 році.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що посли країн Європейського союзу одноголосно погодили пакет фінансової допомоги для України в розмірі 18 млрд євро.

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