"При такому ураженні тилів": Жданов заявив, що наступ окупантів стане неможливим найближчими днями

Експерт аргументував це тим, що лише за останню добу українські військові знищили шість ворожих складів – у Шахтарську, Новій Каховці, Сніжному, Дебальцевому, Донецьку та Чорнобаївці.

Про це Жданов сказав в ефірі свого YouTube-каналу 9 липня.

"При такому ураженні тилів вести наступ найближчими днями стане практично неможливо", – запевнив експерт.

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"Поки що вони зберігають наступальні дії, штурмують наші позиції за рахунок військових запасів... Але завтра їх потрібно буде звідкись привезти, і це – під величезним питанням з урахуванням того, що ми наносимо таке вогневе ураження в найближчому тилу військам противника", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, 9 липня ЗСУ вкотре завдали удару по військах окупантів на аеродромі в Чорнобаївці. У районі летовища спалахнула пожежа, а саме горів ворожий склад боєприпасів.

Окрім того, в Херсонській області українські війська знищили 200 окупантів, шість зенітно-ракетних комплексів "Панцир" та реактивну систему залпового вогню "Акація".

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