Прямий удар по Путіну: СБУ "підсмажила" нафтові станції, що живили пальним Москву

Атака на «Второво» і «Лобково»

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СБУ уразила нафтові станції, які забезпечують Москву пальним. Спецпризначенці «Альфи» СБУ виконали завдання президента України та уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково» у Володимирській області РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ атакувала нафтові станції «Второво» та «Лобково»

Служба безпеки України атакувала нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву. Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ уразили дві нафтоперекачувальні станції в межах стратегічних завдань, визначених президентом України Володимиром Зеленським.

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Відстань до нафтових станцій становила близько 700 кілометрів.

Ці станції відіграють ключову роль у російській логістиці: вони забезпечують транспортування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також перекачують нафтопродукти на експорт до Балтійського моря, зокрема через порт Приморськ.

Російська місцева влада вже визнала пожежі на двох об’єктах після нальоту дронів. Крім того, супутникові системи моніторингу NASA зафіксували масштабні пожежі у районах обох станцій.

Ураження цих підприємств має стратегічне значення, адже вони є критичними вузлами паливної системи РФ. Збій у їхній роботі спровокує ускладнене постачання енергоресурсів до промислових регіонів і військових об’єктів РФ.

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Також економічний та ресурсний потенціал Кремля почне падати ще більше.

Атаки на російські НПЗ: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня територію Росії масовано атакували безпілотники. Це спричинило потужні вибухи та запровадження режиму ракетної небезпеки в Уральському федеральному окрузі.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, на підльоті до столиці було збито близько десяти цілей, а через загрозу ударів обмеження на роботу вводилися в аеропортах Іжевська, Пермі, Казані, Саратова, Самари та Нижнього Новгорода.

Українські Сили оборони завдали ударів дронами по заводу «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Також під удар потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, що розташований за понад 900 км від лінії фронту.

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Крім того, внаслідок нічної атаки БпЛА виникли пожежі у Володимирській області. Губернатор регіону Олександр Авдєєв підтвердив займання на двох об’єктах інфраструктури у Камешківському та Олександрівському округах.

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