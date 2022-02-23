Приазов'я під обстрілом важкого калібру: у селищах Бердянську і Водяному зруйновані житлові будинки

Приазов'я під обстрілом важкого калібру: у селищах Бердянську і Водяному зруйновані житлові будинки

Місцеві запевняють, що окупанти знають, що на території немає військових.

Одразу два потужних обстріли на Приазов'ї - зранку близько шостої окупанти з гармат 122 калібру розстріляли тилове селище Бердянське. Десяток снарядів впали між житловими будинками та на дорозі, яку активно використовують цивільні. А годину тому ворожа артилерія вдарила по селу Водяне.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Снаряди розбивали будинки і ламали дерева. Кілька снарядів впало на вулиці на узбережжі. В руїни перетворилися три помешкання в мирному Бердянську.

Міни впали у Водяному, а далі лягли на околиці, а потім і на дорозі, якою ходять місцеві. Російські артилеристи знають що тут живуть тільки цивільні.

«Військових тут немає, є мирні люди і сьогодні це не війна, це геноцид з боку РФ», - заявив про обстріли голова ВЦА Сартана Олександр Курчхи.

Військові через загострення біля Водяного і постійні обстріли з артилерії евакуйовують місцевих, трьох вже вивезли.

На Приазов'ї тривають обстріли

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