Приблизно 400 мобілізованих зс РФ, навчених у Білорусі, перекидають у напрямку Луганська - Беларускі Гаюн

Із залізничної станції Чепіно Вітебської області до РФ відправлено черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах російськими мобілізованими.

Ще 400 мобілізованих зс РФ, навчених у Білорусі, перекидають у напрямку Луганська.

Про це повідомляє telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Учора, 11 січня, із залізничної станції Чепіно (Вітебський район, Вітебська область) до РФ відправлено черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими зс РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними @belzhd_live, всього в ешелоні, який залишив Білорусь, знаходилося 48 вагонів:

8 пасажирських (≈400 осіб);

3 вантажні вагони (зі спорядженням);

37 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною технікою).

Ешелон повинен прибути на залізничну станцію Россош (Воронезька область, РФ) 15 січня 2023 року. Зазначимо, що станція Россош розташована за 50 км від Луганської області.

Разом, з урахуванням нової інформації, можна говорити про зміну чисельності угруповання зс РФ у Білорусі.

Вибуло з РБ:

техніка - не менше 37 одиниць (уточнюється);

особовий склад – ≈ 400 осіб.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив на брифінгу 12 січня, що під виглядом спільних військових навчань збройні сили РФ найближчим часом розгорнуть на території Білорусі російське угруповання військ, яке може бути використано для агресивних дій щодо України. Крім того, наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.

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