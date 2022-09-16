Прибрали своє сміття: полонені рашисти перефарбували в'їздний знак Куп'янська назад у синьо-жовті кольори (відео)

Полонені окупанти у звільненому Куп'янську Харківської області перефарбували стелу назад у кольори українського прапора, яку раніше вони загадили російським кривавим триколором.

На відео видно, як окупанти старанно повертають синьо-жовті кольори на в'їздний знак міста, відшкрябуючи та замальовуючи свій ганебний триколор.

Відео опублікував командир Харківського спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічов.

"Сьогодні окупанти вирішили прибрати за собою сміття. В'їздний знак тепер знову буде синьо-жовтим", - сказав Немічов.

Участь у перевихованні взяли троє полонених російських військових. Двоє із них були одягнені у цивільний одяг. За старанністю їхньої роботи стежив український військовослужбовець.

Як повідомляли раніше, майже вся Харківська область звільнена від російських злочинців. За уточненими даними Офісу президента, Збройні сили звільнили від ворога 421 населений пункт.

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