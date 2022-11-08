Прибрали умови і хочуть "доброї волі" від України: у РФ просувають нову тезу щодо переговорів

У МЗС Росії, армія якої бомбить мирні міста та вбиває і тероризує цивільних людей, вчергове висловилися про відновлення переговорів з Україною. Тепер росіяни стверджують, що, мовляв, у них немає "попередніх умов" для діалогу з Києвом.

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Традиційно, за кремлівською методичкою, він заявив, що буцімто переговори, на яких росіяни завжди висували ультиматуми і поводилися провокативно, перервані Києвом. Мовляв, зі слів Руденка, РФ готова до діалогу.

"З нашого боку попередніх умов немає жодних, окрім головної умови: щоб Україна виявила добру волю", — заявив заступник голови МЗС РФ.

Переговори України з РФ

Українська сторона до 24 лютого постійно закликала Росію, і Путіна зокрема, до діалогу. Утім, російське керівництво вигадувало відмовки і висувало різні умови для переговорів, які є не прийнятними для України.

Вже після 24 лютого керівництво РФ зажадало переговорів з українською владою. Та навіть після зустрічей у Білорусі та Стамбулі виявилося, що росіяни не готові до переговорів. Учасники української переговорної групи наголошували, що представники країни-терористки продовжували висувати ультиматуми.

Тепер же, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, час, коли потрібно буде починати переговори з Росією, буде вирішувати Україна. У США наголосили, що переговори повинні початися лише на умовах України.

Газета La Repubblica днями написала, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією в разі, якщо Україна відвоює Херсон.

Коментуючи це, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що деокупація Херсона навряд чи стане прямим приводом для переговорів з Росією, але звільнення якоїсь з окупованих територій дасть Києву можливість наполягати на повному виведенні військ окупантів для відновлення діалогу.

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Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що головна умова для переговорів з Росією - це відновлення територіальної цілісності України.

Своєю чергою, 7 листопада президент Володимир Зеленський закликав світ примусити Росію до справжніх переговорів з Україною:

"До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови", - заявив президент України.

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