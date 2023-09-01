Прибрати весь цей мотлох з ефіру: Буданов розкритикував експертів, які "працюють за командою"

Очільник української розвідки не задоволений тим, як “експерт” по телебаченню висловлюють свою думку щодо війни і того, що відбувається на фронті.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

“Треба відходити від ситуації, коли псевдоексперти заповнюють своїм баченням, неважливо правильним, неправильним, відповідаючи на певні виклики чи які працюють за командою когось чи за гроші. Просто прибрати весь цей мотлох з ефіру почати насправді спілкуватися з фаховими людьми, фаховими експертами, які апелюють не на думку, що от я так вважаю, тому що мені хочеться так вважати, які спираються виключно на цифри, факти, події. Але на те, що ну мені здається, воно має бути так”, - наголосив Буданов.

▶ Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Нагадаємо, що РФ раніше випускала по Україні близько 100 ракет, тоді як зараз лише 10-20, що свідчить про паузу у виготовленні ракет.

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