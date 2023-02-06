СБУ повідомила про підозру керівнику Російської залізниці

В Україні продовжують викривати злочини російських високопосадовців, які причетний до розв’язання та ведення війни проти України. Так Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Російської залізниці, який сприяв повномасштабному вторгненню рф в Україну.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

"У результаті слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу на керівника ВАТ «Російські залізниці», який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню рф в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави", - вказано у повідомленні.

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Зокрема, для цього затриманий залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони.

Наразі за ініціативи СБУ, на вказані компанії накладено економічні санкції РНБО України.

"Генеральному директору ВАТ «Російські залізниці» за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України у прифронтових районах півдня викрила ще двох агентів ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ.