Причетний до вбивства щонайменше 59 цивільних: у Росії підірвали воєнного злочинця

В Іванівській області РФ в п'ятницю, 3 січня, внаслідок вибуху важкі поранення отримав російський воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Під час вибуху в місті Шуя Іванівської області РФ він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. В ГУР зазначили, що в Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа.

"Капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР, він безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

"Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик", – повідомило ГУР.

Українська розвідка також зазначила, що у російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан - критичний.

Нагадаємо, ГУР МО, 4 січня, атакувало російський "РегіонТрансСервіс". Внаслідок атаки виведено з ладу всі сервери.

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